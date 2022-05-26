Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayalet ağa takılan yengeci kurtardı - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayalet ağa takılan yengeci kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Murat Uçkaç - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayalet ağa takılan yengeci kurtardı Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı ekipleri denizde hayalet ağa takılan yengeci kurtararak yeniden denize bıraktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayalet ağa takılan yengeci kurtardı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı ekipleri denizde hayalet ağa takılan yengeci kurtararak yeniden denize bıraktı.

Gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayvanlara karşı duyarlı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı ekipleri denizde hayalet ağa takılan yengeci ağdan kurtararak yeniden denizde bıraktı. Yengecin yumurtalarının zarar görmemesi için yengeci ağdan dikkatli bir şekilde kurtaran ekipler, yavru yengeçlerin de hayatlarını kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerin kurtarma çalışmalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Denizde hayalet ağa takılan anne yengeci Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz sağlıklı bir şekilde yuvası ile buluşturdu. Yumurtalarının zarar görmemesi için titizce çalıştı ve belki de yüzlerce yavru yengecin hayatını kurtardı. Mutluyuz" notunu düştü.

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Denizcilik, Aydın, Yerel, Haberler

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