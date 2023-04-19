Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler İstasyon Caddesi'ni Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler İstasyon Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler İstasyon Caddesi'nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamlandı.

Efeler İstasyon Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol çizgileri çekilen ve yaya geçidi çalışması yapılan İstasyon Caddesi, araç trafiğine açıldı. Ekipler, kaldırımları genişleterek yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.