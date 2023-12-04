Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleriyle Vatandaşları Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlediği 'Trekking Aydın' etkinliğiyle doğaseverleri ve sporcuları bir araya getiriyor. Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi doğa yürüyüşlerine katılmaya davet ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlediği "Trekking Aydın" etkinliğiyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Aydınlı doğaseverler ve sporcular, Büyükşehir'in düzenlediği trekking etkinliğinde bir araya geldi. Aydın'ın tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri arasında yapılacak olan doğa yürüyüşleri, ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları doğa yürüyüşlerine katılarak Aydın'ın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Birbirinden güzel rotalar arasında devam eden yürüyüşler, bu kez Kuşadası'nda Davutlar – Kurşunlu Manastırı arasında yapıldı. Doğaseverler 8 kilometre uzunluğundaki parkuru birlikte yürüdü ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Ücretsiz olarak düzenlenen doğa yürüyüşleri, 17 Aralık Pazar günü Efeler'de Ambarcık Köyü – Tabakhane Deresi arasında; 31 Aralık Pazar günü Koçarlı'da Bağarcık Köyü – Stilyos Manastırı arasında; 14 Ocak Pazar günü Söke'de Göktepe Karadere Vadisi'nde; 28 Ocak Pazar günü Karacasu'da Yukarı Görle – Arapapıştı arasında devam edecek.