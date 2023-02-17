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Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem riskine karşı önlem almaya devam ediyor

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem riskine karşı önlem almaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte deprem riskine karşı önlem almaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentte deprem riskine karşı önlem almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılında aldığı kararla; zemin katlarında otopark olan binaların depreme karşı daha güvenli hale getirilebilmesi için üç tarafının dış duvarla veya ara bölme duvarla güçlendirilmesine izin verilmişti. Alınan bu kararla deprem güvenliği açısından binaların daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, ilçe belediyesinden gerekli izinleri alarak yapılarının taşıyıcılığını arttırabilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı yapmayan vatandaşları binalarının taşıyıcılığını nasıl arttırabilecekleri konusunda da bilgilendirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, deprem riskine karşı her türlü önlemin alınmaya devam edeceğini söyledi ve vatandaşları mutlaka başvurularını yapmaya çağırdı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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