Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem güvenliği ile ilgili ücretsiz performans testlerine devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı aldığı tedbirlerle, il genelinde yapıların güvenliğini araştırıp vatandaşları bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen kararla; il genelinde öncelikle 2001 öncesi yapılan 5 kat ve üzerindeki yapılar için karot, beton dayanımı, demir donatı tespiti ve rezonans testleri ücretsiz bir şekilde yapılmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde diğer yapılar için de çalışmaya devam edilecek.

Aydın'da yaşanabilecek deprem riskine karşı önemli bir adım atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, binaların güvenliği konusunda da hassas davranıyor. Vatandaşlar, gerekli belgelerle Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvurarak ücretsiz bir şekilde oturdukları yapıların depreme dayanıklılığını öğrenebiliyor.

Ekipler öncelikle binanın içindeki taşıyıcı sistem elemanlarının projeye uygunluğunu kontrol edip rölövesini çıkarıyor. Daha sonra röntgen cihazı ile kolon içindeki donatılar tespit ediliyor. Sıyırma işlemleri yapılarak taşıyıcı sistem içindeki demir donatıların çap ve adetleri belirleniyor. Beton dayanımının belirlenmesi için karot numuneleri alınarak laboratuvar şartlarında testleri yapılıyor. Bütün bu veriler analiz programlarına girilerek binanın modeli çıkarılıyor ve binanın durumu belirleniyor.

Deprem riskine karşı dayanıklı binaların yapılması kadar mevcut binaların da güvenli hale getirilmesinin önemine vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Deprem riskine karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar da ücretsiz olarak gerçekleştirilen testler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN