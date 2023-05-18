Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “19 Mayıs, aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘doğum günüm’ dediği tarihtir. O, işte böylesi önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "19 Mayıs, aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesi önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Çerçioğlu'nun mesajı, şöyle:

"Tarihteki en büyük özgürlük mücadelelerinden birisi bu topraklarda yaşandı. Her vatan evladının destek verdiği bu mücadele sayesinde bugün vatanımızda o günkü coşku ve umudu inançla yaşamaya devam ediyoruz. İstiklal mücadelesine ilk adımın Samsun'dan atıldığı 19 Mayıs, aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesi önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."