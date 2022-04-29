Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'ndan Çağrı: "Bakkallarımızın Veresiye Defterlerini Satın Alalım" - Haberler

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Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'ndan Çağrı: "Bakkallarımızın Veresiye Defterlerini Satın Alalım"

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'ndan Çağrı: 'Bakkallarımızın Veresiye Defterlerini Satın Alalım'

Yeni seçilen Aydın Bakkallar, Bayiler, Büfeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Seçkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu ziyarette iş insanları başta olmak üzere hayırsever vatandaşlara çağrı yaparak, bakkalların veresiye defterlerini satın almaya davet etti.

Yeni seçilen Aydın Bakkallar, Bayiler, Büfeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Seçkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu ziyarette iş insanları başta olmak üzere hayırsever vatandaşlara çağrı yaparak, bakkalların veresiye defterlerini satın almaya davet etti.

Ziyarette esnafın durumuyla ilgili istişarede de bulunulurken Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin, Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarından ve her zaman esnafın yanında yer almasından dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu yeni yönetimi kutlarken tüm esnafın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını ifade etti. Başkan Çerçioğlu " Ramazan Bayramı'nın hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca Başkan Çerçioğlu hem bakkal esnafını hem de zor durumdaki vatandaşları rahatlatmak adına hayırsever vatandaşların bakkalların veresiye defterlerini satın almaya davet etti. Başkan Çerçioğlu Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak en anlamlı yardımın veresiye defterlerini satın almak olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, bayram alışverişinin de Aydın'ın ve Aydınlının kazanması için esnaftan yapılmasını tavsiye etti.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı, Esnaf Odası, Aydın, Yerel, Haberler

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