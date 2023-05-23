Aydın Boğa Güreşleri'ni Destekleme ve Yaşatma Derneği Başkanı Arda istifasını açıkladı

Aydın Geleneksel Boğa Güreşlerini Destekleme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çetin Arda, görevinden istifa ederek önümüzdeki aylarda düzenlenmesi planlanan güreşler için ilgili kuruma verdiği dilekçeleri geri çektiğini açıkladı.

Aydın Geleneksel Boğa Güreşlerini Destekleme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çetin Arda, görevinden istifa ederek önümüzdeki aylarda düzenlenmesi planlanan güreşler için ilgili kuruma verdiği dilekçeleri geri çektiğini açıkladı.

Ege Bölgesi'nde yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan ve binlerce kişinin bir araya geldiği boğa güreşlerini düzenleyen derneğin başkanlığını uzun yıllar yürüten Çetin Arda istifasını açıkladı. İstifa gerekçesini 'Artık yoruldum' diye açıklayan Aydın Geleneksel Boğa Güreşlerini Destekleme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Çetin Arda, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne giderek nümüzdeki aylarda yapılması planlanan boğa güreşi festivalleri için de yaptığı talepleri geri çektiğini açıkladı. Çetin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, "İlimiz genelinde Boğa Güreşlerini Destekleme Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, geleneksel ve festival hedefli boğa güreşleri düzenlemekteyiz. Her yıl düzenli olarak derneğimizce yapılmakta olan boğa güreşleri festivallerinden 8,15, 29 Ekim ve 12, 19, 26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılması yönündeki dilekçeli taleplerimizi geri çekiyorum. 2023 yılında bundan böyle boğa güreşleri derneğimizce düzenlenmeyecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN