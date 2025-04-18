Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

Aydın ATL'den Ailelere Afet Bilgilendirme Konferansı

Aydın ATL'den Ailelere Afet Bilgilendirme Konferansı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ailelere yönelik düzenlenen konferansta afet yönetimi ve acil durumlar hakkında bilinçlendirme yaptı. Eğitmen Arkın Selek, ailelerin afet anındaki koordineli hareket etmesinin önemini vurguladı.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ATL), Aile Yılı faaliyetleri kapsamında aileye duyarlı çevre politikalarının teşvik edilmesi ve afet ile acil durumlarda ailelerin dayanıklılığının artırılması amacıyla velilere yönelik bir konferans düzenlendi.

Konferans, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği İzmir Temsilciliği Eğitmeni Arkın Selek'in sunumuyla gerçekleşti. Selek, afet ve acil durumlarda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçleri hakkında velilere kapsamlı bilgiler verdi.

Sunumda, özellikle afet anında aile bireylerinin bilinçli ve koordineli hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlik velilerin afetler karşısında bilinçlenmesine katkı sunarken, aile odaklı bir yaşam yaklaşımının afet yönetiminde ne denli hayati olduğuna dikkat çekti. Okul Müdürü Fatih Celalettin Unay konferansa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.