Aydın ATL'den Ailelere Afet Bilgilendirme Konferansı

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ATL), Aile Yılı faaliyetleri kapsamında aileye duyarlı çevre politikalarının teşvik edilmesi ve afet ile acil durumlarda ailelerin dayanıklılığının artırılması amacıyla velilere yönelik bir konferans düzenlendi.

Konferans, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği İzmir Temsilciliği Eğitmeni Arkın Selek'in sunumuyla gerçekleşti. Selek, afet ve acil durumlarda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçleri hakkında velilere kapsamlı bilgiler verdi.

Sunumda, özellikle afet anında aile bireylerinin bilinçli ve koordineli hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlik velilerin afetler karşısında bilinçlenmesine katkı sunarken, aile odaklı bir yaşam yaklaşımının afet yönetiminde ne denli hayati olduğuna dikkat çekti. Okul Müdürü Fatih Celalettin Unay konferansa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN