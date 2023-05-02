Aydın Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası il finali gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğiyle Aydın'da beşincisi düzenlenen Aydın Akıl ve Zeka Oyunları il finali Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğiyle Aydın'da beşincisi düzenlenen Aydın Akıl ve Zeka Oyunları il finali Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Aydın genelinde bulunan resmi ve özel okullardan öğrencilerin katıldığı il finalinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrenci ve öğretmenleri akıl ve zeka oyunları ile tanıştırmak ve öğrencilerin motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla her yıl bu yarışmaların düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın'ı Türkiye finallerinde temsil edecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmalarda dereceye giren ve Aydın'ı Türkiye finallerinde temsil edecek öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesinden sonra sone eren programa; Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve protokol üyeleri katıldı. - AYDIN