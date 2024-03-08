Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu çocuk evlerinde kalan gençlerle halı sahada ter dökerek maç yaptı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuk evlerinde kalan gençler arasındaki kaynaşmayı desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, çocuk evlerindeki gençlerle daha yakın bir iletişim kurmak ve onların günlük yaşamlarına dokunmak amacıyla organize edilen halı saha maçına katılarak sahada ter döktü. Gençlerle bir arada olmanın kendileri için önemli olduğunu kaydeden İl Müdürü Kömürcüoğlu, "Sporun bir araya getirici gücüne inanıyoruz ve bu tür etkinliklerle gençlerimizin sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. - AYDIN