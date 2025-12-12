Haberler

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde devir teslim töreni
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Abdullah Kömürcüoğlu, İzmir İl Müdürlüğü'ne atanırken, İlkay Türkoğlu Aydın'da yeni göreve başladı. Kurum, Kömürcüoğlu'na teşekkür etti ve Türkoğlu'na başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleştirildi. İzmir İl Müdürlüğü'ne atanan Abdullah Kömürcüoğlu, görevini Bilecik İl Müdürlüğünden Aydın'a atanan İlkay Türkoğlu'na teslim etti.

Aydın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görev süresi boyunca insan odaklı hizmet anlayışı, çalışma arkadaşlarına duyduğu güven, kurum kültürüne yaptığı katkılar ve Aydın'a kazandırdığı vizyon nedeniyle İl Müdürümüz Abdullah Kömürcüoğlu'na teşekkür ediyor; yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyoruz. Aydın'da bıraktığı emek, samimiyet ve güçlü liderlik her daim saygıyla hatırlanacaktır. İlimizde göreve başlayan İl Müdürümüz İlkay Türkoğlu'na ise hoş geldiniz diyor; Aydın'ın sosyal hizmetler alanındaki çıtasını daha da yükselteceğine olan inancımızı ifade ediyoruz. Kendisine yeni görevinde kolaylıklar, bereketli çalışmalar ve başarılar diliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü olarak, birlik ve iş birliği içinde insanımızın huzuru ve iyiliği için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
