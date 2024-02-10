Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2024 hedeflerini belirledi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısıyla 2024 yılı hedeflerini belirledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2024 yılı hedef ve planlarının görüşüldüğü toplantıda, yeni yılda planlama ve hizmet kalitesini, bakanlığın hizmet modellerinin daha verimli ve ulaşılabilir olması konuları görüşüldü. - AYDIN