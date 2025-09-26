Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vergi Rekortmenleri Arasında

Aydın Defterdarlığı tarafından açıklanan 2024 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesi, kent ekonomisine yön veren önemli aktörleri bir araya getirdi. Listenin en dikkat çekici sürprizlerinden biri ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi İşletmesi oldu.

Toplam 6 milyon 567 bin TL tahakkuk eden vergi ile vergi rekortmenleri arasına girmeyi başaran ADÜ İktisadi İşletmesi, sadece eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, aynı zamanda ekonomik katkılarıyla da kentin gururu haline geldi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Üniversiteler yalnızca bilim ve eğitim kurumları değildir; aynı zamanda bulundukları şehirlere ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da değer katarlar. ADÜ İktisadi İşletmesi'nin vergi rekortmenleri arasına girmesi, üniversitemizin şehre sağladığı katma değerin somut bir göstergesidir. Ekonomik katkısıyla kente değer katan ADÜ, bilim, eğitim ve toplumsal hizmetlerin yanı sıra vergi rekortmenleri arasında yer alarak örnek bir başarıya daha imza attı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Rektör Kent ADÜ İktisadi İşletmesi'nin bu başarısının üniversitenin mali disiplinine, şeffaflık anlayışına ve kent ekonomisine sağladığı istihdam ve hizmet imkanlarına işaret ettiğini belirterek yükseköğretim kurumlarının yalnızca akademik değil, ekonomik kalkınmanın da önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. - AYDIN