Haberler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vergi Rekortmenleri Arasında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vergi Rekortmenleri Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Defterdarlığı'nın açıkladığı 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi İşletmesi, 6 milyon 567 bin TL tahakkuk eden vergi ile dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, bu başarının üniversitenin ekonomik katkısının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Aydın Defterdarlığı tarafından açıklanan 2024 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesi, kent ekonomisine yön veren önemli aktörleri bir araya getirdi. Listenin en dikkat çekici sürprizlerinden biri ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi İşletmesi oldu.

Toplam 6 milyon 567 bin TL tahakkuk eden vergi ile vergi rekortmenleri arasına girmeyi başaran ADÜ İktisadi İşletmesi, sadece eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, aynı zamanda ekonomik katkılarıyla da kentin gururu haline geldi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Üniversiteler yalnızca bilim ve eğitim kurumları değildir; aynı zamanda bulundukları şehirlere ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da değer katarlar. ADÜ İktisadi İşletmesi'nin vergi rekortmenleri arasına girmesi, üniversitemizin şehre sağladığı katma değerin somut bir göstergesidir. Ekonomik katkısıyla kente değer katan ADÜ, bilim, eğitim ve toplumsal hizmetlerin yanı sıra vergi rekortmenleri arasında yer alarak örnek bir başarıya daha imza attı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Rektör Kent ADÜ İktisadi İşletmesi'nin bu başarısının üniversitenin mali disiplinine, şeffaflık anlayışına ve kent ekonomisine sağladığı istihdam ve hizmet imkanlarına işaret ettiğini belirterek yükseköğretim kurumlarının yalnızca akademik değil, ekonomik kalkınmanın da önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.