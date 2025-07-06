Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 5 askerdenAydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın, 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 5 askerden

Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın, 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın dedesi Mehmet Akar ve Babaannesi Necbiye Akar'ın Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunduğu, ailesinin ise İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Akar'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İzmir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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