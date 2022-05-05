Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı

RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere gelen yerli ve yabancı turistler, sisli havaya rağmen bayram tatilinin keyfini çıkardı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla cumartesi gününden Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler, sisli havaya rağmen gönüllerince bir bayram tatili geçirdi. Bayramın son gününde etkili olan sisli hava tatilcilerin keyfini kaçıramadı. Bayram tatili boyunca otellerin büyük bölümünde doluluk yaşanan yaylada görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi ulaşımı güçleştirdi. Bayram tatilinde Ayder Yaylası'na gelenlerin özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler olduğu gözlendi. 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler yayladan ayrıldı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Yerel