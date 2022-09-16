AK Parti Milletvekili, TÜRKPA üyesi İbrahim Aydemir, 'Yaşasın Türkiye. Yaşasın Azerbaycan. Her daim "Tek Ses, Tek Yürek.' dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 15 Eylül 1918'de Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarılışının 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Aydemir,' Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan'ın coşkusunu paylaşıyor, şehitlerimize rahmet niyaz ediyoruz. Şehitlerimiz var ki varız. ' kaydını düştü.

15 Eylül 1918 Azerbaycan'ın Şahlanışı

Kafkas İslam Ordusunun, Nuri Paşa komutasında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Dağıstan'ın, Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Azerbaycan'ı kurtarmakla görevlendirildiği, Mayıs 1918'de Gence'ye ulaşan ordunun, güzergahı üzerindeki şehirleri Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, '15 Eylül 1918 Azerbaycan'ın şahlanışı, yeniden dirilişidir. ' dedi.

Aydemir'den Rahmet Niyazı

Karabağ zaferi sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci başladığını ancak Ermenistan'ın bu süreci bozmaya yönelik gerginlik oluşturma çabaları içinde bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Türkiye ve Türk Milleti 2 devlet tek millet kaydında her daim Azerbaycan'ın yanındadır. Bu gerginlik döneminde Azerbaycan - Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet niyaz ediyoruz. ' mesajını verdi. - ERZURUM