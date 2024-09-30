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Ayçin Kantoğlu: Gazze Direnişi Bize Yol Gösteriyor

Ayçin Kantoğlu: Gazze Direnişi Bize Yol Gösteriyor
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Aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze direnişinin kendisine ilham verdiğini ve Batı'nın Filistinlilere bakış açısının geçmişteki ayrımcılıkla paralellikler taşıdığını belirtti. Kantoğlu, ABD Başkanı Biden'ın tutumunu eleştirerek Batı'nın insan hakları konusundaki çifte standartlarını vurguladı.

Kendisini 'aktivist ve boş gezenin boş kalfası' olarak tanımlayan Ayçin Kantoğlu, Gazze direnişinin kendisine kılavuzluk ettiğini, karşı tarafı anlamakta da yol gösterdiğini belirtti.

Batı literatüründe 'gönül' kelimesinin olmadığını, gönlü olmayan birine hiçbir şey anlatmanın mümkün olmadığını, gönlü olmayan birinin insani değerinin de olmayacağını belirten Ayçin Kantoğlu; ABD, batı ve İsrail'in Kızılderililere ve Afrikalılara geçmişte nasıl baktılarsa, Gazzelilere de öyle baktıklarını ifade etti. ABD Başkanı Biden'ın IŞİD, Hamas ve Filistinlileri aynı gördüğünü, Filistin halkını 'katillerin anası' olarak gördüğünü ve bu nedenle de çocukları, kadınları katletmenin meşru olduğunu ifade ettiğini belirten Kantoğlu; batının demokrasi, insan hakları ve çocuk masumiyeti gibi hiçbir etik değeri olmadığını vurguladı. Gazze'de ismi 'Muhammed' olan çocukların katledildiğini söyleyen Ayçin Kantoğlu, "Haberiniz olsun, O'nun saçının bir teline dünyayı yakarız" ifadelerini kullandı. Ayçin Kantoğlu; dünya hayatının bir Karagöz perdesi gibi olduğunu, bu oyunun sonunda da 'Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman' şeklinde bittiğini ve bu dünyanın geçici olduğunu, bizlere koşup gelen Gazzeli çocukların haber verdiğini, bu dünyanın Siyonistlere ve İngilizlere de kalmayacağını hatırlattı.

Kantoğlu sözlerini, "Sen seni hatırlamıyorsun ama onlar seni çok iyi tanıyorlar, Yusuflar kuyuda sonsuza kadar kalmazlar" diyerek tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsan Hakları Orta Doğu Politika Filistin Yerel Gazze Dünya

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