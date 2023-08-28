Ayçiçeğinde dekar başına 250 kilogram hasat yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bu yıl 8000 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde dekar başına 250 kilogram hasat yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bu yıl 8000 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde dekar başına 250 kilogram hasat yapıldığı belirtildi.

Dinar'ın Sazova diye bilinen Büyük Menderes Nehrinin ortasından geçen bölgede son zamanlarda ayçiçek ekimine bölgede yaşayan köylüler yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu sezon bölgede 8000 dekar Ayçiçeği ekimi yapıldı. Dekar başına 250 kilogram ayçiçeğinin hasadının yapıldığı kaydedildi. Ayrıca bu hafta ayçiçek taban alım fiyatının da belirleneceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR