Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Aşure İkramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazı sonrasında bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin sembolü olan "aşure" ikramı gerçekleştirdi. Aşure ikramına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterirken, cami avlusunda kalabalık oluştu. İkram çerçevesinde binlerce kişiye aşure dağıtıldı. Öte yandan, yerli ve yabancı turistler geleneksel lezzeti tatmanın mutluluğunu yaşadı.

Aşureler kısa sürede tükendi

Toplumsal birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlayan aşure dağıtımını Ayasofya Camii'ni ziyaret edenler memnuniyetle karşıladı. Binlerce kişiye ikram edilen aşureler kısa sürede tükendi. - İSTANBUL