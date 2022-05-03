Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul'un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan bayramının 1'inci gününde yaşadı. İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel