Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul'un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan bayramının 1'inci gününde yaşadı. İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Yerel