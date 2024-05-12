Ayasofya davasının kahramanı İsmail Kandemir hayatını kaybetti

Bursa'da yaşayan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 79 yaşında vefat etti. Ömrünü Ayasofya davasına adayan İsmail Kandemir, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan ve davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılmasında büyük rol oynamıştı. 1945 yılında dünyaya gelen ve 33 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup, 5 caminin açılmasına öncülük etmişti.

Bursa'da 79 yaşında hayatını kaybeden Kandemir, Emir Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi. Kandemir'in cenazesine ailesi, yakınları, sevenleri, siyasi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. - BURSA