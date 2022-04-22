Ayasofya'da bir ilk yaşandı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı. Cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bir ilk yaşandı. Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa'nın teklifi üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı. Cuma namazına Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa ve birçok vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışında Filistinli Bakan El-Bakri, Filistinlilerle fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu söyleyen Filistinli Bakan El-Bakri, Filistin ve Türk hükümetleri arasındaki ilişkinin sürdüğünü söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel