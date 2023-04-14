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Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Yerel Haberler

Ramazan ayının son cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayının son cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da bu yılki Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi de vatandaşlarla doldu taştı. Son cuma namazını Ayasofya Camii'nde eda etmeye gelenlerin bir kısmı yoğunluktan dolayı ibadetlerini avluda yerine getirdi. Ezanın okunmasıyla namazı kılan cemaat, Ramazan'ın son cumasını uğurlamış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İstanbul Fatih Yerel Haberler

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