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Ayakkabı Tamirciliğine Dönüş: Mühendis Ayvaz Şenlik'in Hikayesi

Ayakkabı Tamirciliğine Dönüş: Mühendis Ayvaz Şenlik'in Hikayesi
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Kırşehir'de mühendislik kariyerini bırakarak babasının mesleği olan ayakkabı tamirciliğine yönelen Ayvaz Şenlik, geçmişte büyük bir değer gören zanaati yeniden yaşatmayı hedefliyor. Şenlik, hem babasından öğrendikleriyle zanaatını geliştiriyor hem de kaybolmaya yüz tutan bu mesleği canlandırma çabası içinde.

Kırşehir'in tanınmış sanayi bölgesinde metalurji ve malzeme mühendisi olarak görev yapan Ayvaz Şenlik, babasının mesleği olan ayakkabı tamirciliğine dönüş yaptı.

Çocukluk yıllarında babasının yanında çırak olarak çalışan Ayvaz Şenlik, kaybolmaya yüz tutmuş ayakkabı tamirciliğine dönüş yaparak babasından öğrendiği mesleği sürdürüyor. Zanaatkarlar Çarşısı'nda tamirat işlerine başlayan Şenlik; geçmiş yıllarda ayakkabı tamirciliği mesleğinin büyük bir değer gördüğünü ve insanların mesleği öğrenmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Babasının emeğini yaşatmak için iş yeri açan Şenlik açıklamasında, "Mühendisliği bırakarak baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğine yöneldim. Ayakkabı ve valiz tamiratı yapmaktayım" dedi. 22 yıl çalıştığı işini bıraktıktan sonra babasının mesleğini devralan Şenlik, "Çırak yetişmeyince babamdan kalan mesleğin yok olmaya başladığını gördüm. Babam yaklaşık 50 yıl bu sektörde çalışma yürüttü. Ben de mesleğe yöneldim. Ustanın yetişmemesi beni tetikledi. Babama sürekli yardım ediyordum, babamın yanında öğrendiklerimi gerekli belgeleri de alarak geliştirdim" diye konuştu.

Şehirde Zanaatkarlar Çarşısı üretim merkezi olarak biliniyor. Ahi Evran Külliyesi içerisinde yer alan çarşının yanında yer alan Ahi Çarşısı da Kırşehir'in ilk AVM'si olarak varlığını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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