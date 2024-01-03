Ayakkabı Tamircilerine Yoğun İlgi

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ayakkabı sektöründeki fiyat artışı, vatandaşları ayakkabı tamircilerine yöneltti. Kunduracılar, geçen yıllara göre işlerinde ciddi oranda artış olduğunu belirtiyor.

Kış mevsiminin de gelmesiyle birlikte ayakkabı sektöründeki fiyat artışları sebebiyle vatandaşlar tamircileri tercih etmeye başladı. Ordu'da ayakkabı tamircilerine yönelen vatandaşlar, kundura esnafının yüzünü güldürmeye başladı. Eski ayakkabıları revizyon ve onarım sonrası yeni hale getirdiklerini ve uzun süre vatandaşların ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen kunduracılar, müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirtiyor.

"Altın çağımızı yaşıyoruz"

Altınordu ilçesinde yaklaşık 45 yıldır mesleğini devam ettiren Türkay Yavaş, "Şu anda kunduracılık mesleği altın çağını yaşıyor. Artık fiyatlar yüksek olduğu için insanlar yapılmayacak durumdaki ayakkabıları da yaptırarak ekonomiye kazandırmaya çalışıyor. Biz de burada ayakkabıların tamiratını yaparak insanlara teslim ediyoruz. Ama artık bu meslekte çırak da bulamıyoruz, yeni elemanlar yetişmiyor" diye konuştu.

"İnsanlar yenisini almak yerine tamir ettiriyor"

43 yıldan bu yana mesleğini sürdüren Mehmet Aydın da özellikle tamirat işlerinin arttığını belirterek, "İnsanlar yenisini almak yerine tamir ettiriyor. Şu anda el yapması ayakkabılar da bin 300 TL civarında. Bu nedenle insanlar elindekileri tamir ettiriyor, bu sayede daha uygun oluyor. Uygun fiyatlarla tamirat yapmaya çalışıyoruz, eski ayakkabıları yeni hale getiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU