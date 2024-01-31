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Ayakkabı hırsızları yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde pazardan ayakkabı çalan Suriye uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayakkabı hırsızları yakalandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde pazardan ayakkabı çalan Suriye uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

10 gün önce meydana gelen olayda Küçükpazar'da bir esnafın 6 çift ayakkabısın çalındığı yolunda polise ihbarda bulunuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Suriye uyruklu A.H. ve A.H.C.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde çalıntı 6 çift ayakkabı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Suriye Samsun Bafra Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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