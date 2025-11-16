Ayakkabı Boyacısı Harun Akdoğan'ın Viral Tatil Videosu

Ailesiyle gittiği yaz tatilinde havuza atlarken çektiği videonun sosyal medyada viral olmasıyla gündeme gelen ayakkabı boyacısı Harun Akdoğan, çocuklarını mutlu etmek için her yıl tatil planı yaptığını belirterek, videonun "Fakirin atlayışı da fakir" sloganıyla paylaşılmasının kendilerini de şaşırttığını söyledi.

Sosyal medyada havuza atlarken çekilen videonun "Fakirin atlayışı da fakir" sloganıyla viral olmasının ardından gözler ayakkabı boyacısı Harun Akdoğan'a çevrildi. Adana'nın Kozan ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Akdoğan, mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Herkes bizi 'garip boyacı' diye bilir. Bir 15 yıl daha dayanabilirsem yarım asırlık boyacı olacağım, o zaman kendimi emekliye ayırırım. Garip olmasak ayakkabı boyacılığı yapmayız; bu hem sloganımız hem durumumuz. Burada müşterilerimizin ayakkabı ve çantalarını en iyi şekilde tamir etmeye çalışıyoruz. Hayat şartları zor ama biz çekirdekten yetiştik bu işte" dedi.

"Çocuklarımın mutlu olması için mücadele ediyorum"

İyi bir aile babası olmak için fedakarlık yaptığını anlatan Akdoğan, "Üç çocuğumun geleceği için elimden geleni yapıyorum. Eşim ve çocuklarımın rahat yaşaması için mücadeleye devam ediyorum. Yılda bir defa onları Mersin Susanoğlu'na tatile götürüyorum. Çocuklar havuzlu bir yer isteyince kıramadım, apart otelde kaldık. Anı kalsın diye video çektirmiştim. Sonra sosyal medya hesabımda paylaşınca 'Fakirin atlayışı da fakir' diyerek paylaşmışlar. Video 10 milyon izlendi, biz de çok şaşırdık" diye konuştu.

"Arabam motor yedi, üç yıl zor giderim"

Viral olan videosunun ardından tatil yaptığı pansiyonun sahibinin yeniden kendilerini davet ettiğini söyleyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Kaldığım pansiyonun sahibi yine çağırdı ama arabam motor yedi, 106 bin TL masraf çıktı. Ben de dedim ki 'Bu yıl değil, üç yıl daha zor gelirim.' Çocuklar babalarının sosyal medyada sürekli karşılarına çıktığını söylüyor. Bizim için hatıra oldu. Reklamın kötüsü olmaz dedim. İşimiz biraz daha arttı. Maddi zorluklara rağmen yaşama sevincimi kaybetmiyorum. Bizim cebimiz delik ama gönlümüz zengin. Şu da bir gerçek; para olmadı mı olmuyor. Çocukların her istediği alınmaz ama amacım onları biraz mutlu etmek, kimseye muhtaç etmeden yaşatmak. Üç çocuğumdan biri bu yıl birinci sınıfa başladı, en büyüğü ise lise son sınıfta. En büyüğümüzün dersleri iyi, bu yıl üniversite sınavına girecek. Diş doktoru olmasını istiyoruz."

"3 bin 500 ayakkabı sahiplerini bekliyor"

Akdoğan, iş yerinde binlerce ayakkabının hala sahipleri tarafından alınmadığını ama bakımları, tamirleri yapılarak hazır beklediğini aktararak, "Şu an 3 bin 500 ayakkabı sahiplerini bekliyor. Sahipleri cezaevine girenler, vefat edenler var. Biz güvenle saklıyoruz. Belki bir gün sahipleri ya da yakınları gelir alır" dedi. - ADANA