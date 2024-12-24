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Ayağından Yaralanan 'Kraker' Sınıfına Geri Döndü

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Osmaniye'de öğretmen ve öğrencilerin birlikte baktığı 'Kraker' isimli kedi, ayağındaki yaradan dolayı tedavi edildikten sonra okula geri döndü. Öğrencilerin maskotu olan Kraker, sınıfının eksik olduğunu hissettirdi.

Ayağından yaralanan "Kraker" sınıfına geri döndü

OSMANİYE - Osmaniye'de okulda öğretmen ve öğrencilerin birlikte baktığı "Kraker" isimli kedi tedavisinin ardından sınıfına geri döndü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan Bekdemirler Köyü İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerinin, birlikte baktığı "Kraker" isimli kedi öğrencilerin maskotu oldu. Yaklaşık bir ay önce okul bahçesinde buldukları yavruyu kediyi beslemeye başlayan öğrenciler, okulun bahçesinde ona birde yuva yaptı. Hafta sonu tatilinden sonra okula gelen öğrenciler kedinin ayağındaki yarayı fark etti. Durumu öğretmenlerine anlatan öğrenciler Krakerin tedavisi için Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları Koruma Derneğinden yardım istedi. Öğrencilerin yardım isteği üzerine harekete geçen dernek üyeleri kedinin yaralanan ayağını tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından sınıf öğretmeni Ebru Hakkoymaz, tarafından sahiplenilen Krakeri sınıflarında yeniden gören öğrenciler mutlu olan öğrenciler o gittiğinde sınıfın eksik olduğunu söyledi.

Krakerin tedavisini yapan veteriner hekim Salih Parlakkılıç, "Yoğun enfeksiyon ve sinirlerin zarar görmesinden dolayı sağ ön patisini ampute etmek zorunda kaldık. Amputasyon ameliyatı da iyi geçti. Yaramız iyileştikten sonra yine aynı okula gönderip çocuklar ile birlikte hayatına devam edecek" diye konuştu.

Ayağından Yaralanan 'Kraker' Sınıfına Geri Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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