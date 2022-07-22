Ayağına ip dolanan yavru leylek yuvasından alınıp kurtarıldı Afyonkarahisar'da ayağına ip dolanan yavru leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yuvasından alınarak kurtarıldı. Afyonkarahisar'da ayağına ip dolanan yavru leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yuvasından alınarak kurtarıldı. Şuhut ilçesi Koçyatağı köyünde yavru bir leyleğin ayağına ip dolandı. Vatandaşlar tarafından fark edilen leyleğin kurtarılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Köye gelen ekipler yavru leyleğin bulunduğu yuvaya çıkarak leyleği oradan alıp ayağındaki ipten kurtardılar. Yavru leylek daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yerel Haberler

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