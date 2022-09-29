Ayağı kırılan sultan papağanı takılan platinle yürüdü

ZONGULDAK Zonguldak'ta ayağı kırılan Zarife isimli 7 yaşındaki sultan papağanın sol ayağına 0.1 milimlik platin takılarak tekrar yürümesi sağlandı.

Zonguldak'ta Betül Göksel'e ait Zarife isimli 7 yaşındaki sultan papağanın sol ayağı kırıldı. Hayvan sahibi Göksel, papağını kent merkezindeki veteriner kliniğe getirdi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından ameliyata alınan Zarife isimli papağana Türkiye'de nadir gerçekleşen ve sadece gaz anestezisi ve cerrahi mikroskopun gerektiği işlem yapılarak sol ayağına 0,23 cm kemiğe 0.1 milimlik platin koyuldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan papağanın yapılacak yetkinliklerin ardından tekrar yürümesi planlanıyor.

Veteriner Önder Alkan, "7 yaşında Zarife isimli cennet papağını. Ayağını kırmış. Alt bacağını kırmış. Maalesef bunu kuşlarda tedavi etmek çok zor. Atele almak çok zor. Kuşlar orayı kemirdiği için. Bırakıldığı zamanda kuşlar kangren olabiliyor. Çok ince bir ameliyatı var. Türkiye'de nadir yapılan bir ameliyat. Biz merkezimizde bunu yapıyoruz. Bunu yapabilmek için alet gerekiyor. Gaz anestezisi artı mikro cerrahi mikroskop gerekiyor. 0,23 cm kemiğe platin koyuyorsunuz. 0.1 milimlik bir platin koyuyorsunuz. Buda mikro cerrahi gerekiyor. Bu operasyonu gerçekleştirdik. Bütün Göksel'e ait bir hastamız. Bugün ameliyatımızı yapıp taburcu ettik. İnşallah düzelecek. 1 hafta sonra kontrollerini yapacağız. Çok ince bir işçilik gerektiği için mikro cerrahi mikroskop gerektiği için her merkezde bu bulanamıyor. Dolayısıyla nadir yerlerde yapılabiliyor" diye konuştu.