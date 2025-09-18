Ayağı Kırılan İnek Kepçeyle Veterinere Taşındı
Düzce Mahallesi'nde ayağı kırılan ineğin mahsur kaldığını gören köylüler, kısa sürede müdahale ederek ineği kurtardı. Kepçeyle köye taşınan inek, veteriner kontrolüne alındı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel