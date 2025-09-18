Haberler

Ayağı Kırılan İnek Kepçeyle Veterinere Taşındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ayağı kırılan bir inek, köylülerin hızlı müdahalesiyle kepçeyle taşınarak veterinere götürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan inek, köylüler tarafından kepçeyle taşınarak veterinere götürüldü.

Düzce Mahallesi'nde ayağı kırılan ineğin mahsur kaldığını gören köylüler, kısa sürede müdahale ederek ineği kurtardı. Kepçeyle köye taşınan inek, veteriner kontrolüne alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
