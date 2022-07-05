Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.'nin devralınmasına ilişkin inceleme sonuçlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.'nin devralınmasına ilişkin inceleme sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.'nin devralınmasına ilişkin inceleme sonuçlandı

Rekabet Kurumu, Ay-Mar Ticaret Ltd. Şti.

Rekabet Kurumu, Ay-Mar Ticaret Ltd. Şti.'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin nihai incelemenin sonuçlandığını açıkladı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 17.03.2022 tarih ve 22-13/201-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sürecinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesine aykırı olarak başta hakim durum ve mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olup olmayacağı incelendi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; 23.06.2022 tarih ve 22-28/449-181 sayı ile Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna ve işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trabzon Giresun Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title