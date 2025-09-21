Avusturyalı Çift, Bisiklet Turu İçin Beyşehir'i Ziyaret Etti

Avusturya'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan bisiklet sever Avusturyalı çift, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Avusturya'dan bisikletleri ile pedal çevirerek tura çıkan Thomas ve Andrea Pressl çifti, yol güzergahlarındaki Türkiye'ye geldi. Bisikletleriyle kilometrelerce pedal çevirdikten sonra Beyşehir'e de ulaşan bisiklet tutkunu çift, ilçenin misafiri oldu. Beyşehir'de konakladıkları süre içerisinde tüm ihtiyaçları Beyşehir Bisiklet Evi yöneticileri tarafından karşılanan Avusturyalı çiftin hedefinin rotalarında yer alan Çin'e kadar ulaşabilmek olduğu belirtildi. - KONYA