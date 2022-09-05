Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi

Yerel Haberler

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapıldı.

Tarifede, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri Sayıştay hesap yargılamaları dışında duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendi.

Tarife'nin nisbi ücretleri düzenleyen üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu çerçevede yeni eklenen 100 bin TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40 bin TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100 bin TL olarak belirlendi.

Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Asgari Ücret Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title