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Avukat Seyit Yağmur: Sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmeli

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Avukat Seyit Yağmur, sosyal medyada samimi olunan insanlarla yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Mizah amaçlı olsa bile suç unsuru içeren iletiler suç teşkil edebilir.

Avukat Seyit Yağmur, sosyal medyada samimi olunan insanlarla da olsa paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Samimi olduğumuz insanlarla mizah amaçlı da olsa suç unsuru içeren iletiler suç teşkil edebilir" dedi.

Sosyal medya üzerinden yakın olunan insanlarla yapılan iletilerin farklı algılanabileceğini söyleyen Avukat Seyit Yağmur, "Sosyal medya üzerinden bir yakınımızla ya da tanıdığımızla, yani samimiyetimizin olduğu bir şahısla içeriği suç oluşturmayacak şekilde mesajlaşmamızda herhangi bir problem söz konusu değildir. Fakat şaka amaçlı, mizah amaçlı dahi olsa içeriğinde suç unsuru bulunduran paylaşımlar, iletiler illa ki zamanı geldiğinde veya gönderdiğimiz şahıs bunu kendisine bir hakaret olarak ya da farklı bir suç unsuru olarak algıladığında başımıza sorun açabilir. Burada öncelikli olarak genel suç yani gözlemlediğimiz hakaret suçu ki samimiyete istinaden insanlar birbirine bazen suç teşkil edebilecek beyanlarda bulunabiliyorlar sosyal medya üzerinden. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125 ve devamı maddelerinde Şerefe Karşı Suçlar'da hakaret suçu da yer almaktadır. Normal şartlar altında hakaret şikayete tabi bir suçtur. Yani suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet edilmediği takdirde herhangi bir şekilde soruşturma ya da kovuşturmaya sebebiyet vermiyor" dedi.

Yağmur, suçun fark edildiği tarihten itibaren 8 yıllık zaman aşımının da olduğunu söyleyerek, "Fakat şöyle bir durum söz konusu; sosyal medya üzerinden hakaret içerikli bir ileti gönderildiği takdirde bu iletinin gönderildiği tarih, suç tarihi olarak kabul edilecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 66. Maddesinde dava zaman aşımı söz konusudur. Yani suçun işlendiği tarihten itibaren herhangi bir şekilde kovuşturma başlamamışsa veya kovuşturma başlamayıp, soruşturma başlayarak karara bağlanmamışsa da düşme kararı veriliyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu; diyelim ki sosyal medya üzerinden bir tanıdığımıza, eşimize, dostumuza veya yakın olarak gördüğümüz birine hakaret içerikli mesaj attık. Bu vatandaş da bunu 4 sene sonra gördü ve biz onun bu iletiyi daha öncesinde gördüğünü, öğrendiğini ispat edemiyorsak şayet 6 aylık şikayet süresi o tarihten itibaren başlayacak ve 8 yıllık dava zaman aşımı süresinin sonuna kadar da o vatandaş bizim hakkımızda şikayetçi olabilecek. Yani bu tür paylaşımlar şuursuzca yada dikkatsizce yapılan paylaşımlar bizi ciddi manada ceza soruşturması ya da kovuşturmasıyla karşı karşıya bırakabilir. Bunun neticesinde de 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalabiliriz ne yazık ki" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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