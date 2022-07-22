Avukat beyanları tutanakta yer alacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını öngören yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğiyle, kollukta ifade alma sırasında müdafii olan avukatların beyanları da ifade alma tutanağında yer alacak şekilde düzenlendi.

Yönetmeliğin 23'ncü maddesinde yer alan "Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafiin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir" hükmü değiştirilerek, "Müdafi, şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir. Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir" düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme vesilesiyle, kollukta ifade alınırken avukatların beyanları da tutanakta yer alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin ekinde yer alan 'ifade alma tutanağı'nın örneği de değiştirilerek örnek tutanağa 'müdafiden soruldu' kısmı eklendi.

Adalet Bakanlığının, yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı, "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" kararı doğrultusunda savunma hakkının güçlendirilmesi için tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı bildirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel