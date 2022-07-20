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Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Avrupalı Türkler'e Talas karşılaması

Talas Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması' programı çerçevesinde stant açarak yurtdışından gelen Türklere Talas'ı tanıtıyor.

Talas Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması' programı çerçevesinde stant açarak yurtdışından gelen Türklere Talas'ı tanıtıyor.

Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilen ve 13-31 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte Talas'a ait tarihi ve kültürel miras ögeleri uzman isimlerce tanıtılırken, Talas'ta gezilecek yerleri gösteren yayınlar da standa gelen ziyaretçilere sunuluyor.

Kaleyi gezen ve program çerçevesinde açılan Talas standını ziyaret eden gurbetçiler, Talas'ı çok sevdiklerini özellikle belediye hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini ileten Avrupalı Türkler, Talas'ta gezilecek yerler hakkında faydalı bilgiler aldıklarını kaydederek böyle bir program düzenlendiği için mutlu olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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