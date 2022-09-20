Avrupalı misafirler KAYMEK'in sergisini gezdi

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Kayseri'ye gelen Avrupalı büyükelçiler, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 3 bin 917 eserle "Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine" Yıl Sonu Sergisi'ni gezdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Kayseri'ye gelen Avrupalı büyükelçiler, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 3 bin 917 eserle " Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine" Yıl Sonu Sergisi'ni gezdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat alanında birbirinden önemli hizmetleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kurslarda lider kuruluşu KAYMEK'in, eğitimi verilen sanat dallarında kurs alan kursiyerlerin ve eğitmenlerin el emeği göz nuru yaptığı ürünlerden oluşan " Erciyes'in İhtişamından Sanatın Zirvesine" KAYMEK Yıl Sonu Sergisi, hayran bırakmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde kente gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolaus Meyer Landrut, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'a sergiyi gezdirdi. Her ürünü tek tek inceleyen Avrupalı misafirler, birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlere 'muhteşem' yorumu yaparak, adeta hayran kaldılar.

Sanatseverlerin yoğun ilgisinin yanı sıra büyükelçilerin de beğenisiyle karşılaşan sergi, Akrilik Boya Resim, Alüminyum Kabartma Yapımı, Cam El Dekoru, Cam Mozaik (Mozaik), Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Örtü Dikimi, Çini İşlemeci/Çinici, Tahrirci/Çinici, Çocuk Üst Giysileri Dikimi, Dantel Anglez Yapımı, Davul Derisinden Aksesuar Yapımı, Kösele Çanta Yapımı, Saraciye Kesimci, Dekoratif Ahşap Süsleme, Dekoratif Sepet Örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Dekoratif Tablo Yapımı, Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı, Drapaj Tekniği ile Kadın Etek Dikimi, Hazır Giyim, Kadın Düz Dar Etek Dikimi, Kadın Elbise Dikimi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Kadın Model Uygulamalı Etek Dikimi, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Drapaj Tekniğiyle Etek Bluz Elbise, Makinede Düz Dikiş, Mekinede Overlok, Ebru, Elde Antep İşi, Elde Kurdele İşi, Elde Maraş İşi, Makinede Maraş İşi, Elde Tel Sarma, Tel Kırma Yapımı, Elde Türk İşi Yapımı, Filografi, Gümüş Takı İşlemeciliği, Hüsn-i Hat, Oya, İğne Oyası Yapımı, İpek Kozası El Ürünleri Yapımı, Kağıt Çiçek Yapımı, Kağıt Rölyef Yapımı, Keçe Yapımı, Kırkyama, Kumaş Boyama, Makrome Örgü Yapımı, Takı Tasarımı, Misinalı Takı Yapımı, Özel Gün ve Organizasyon Tasarımı, Seramik Biçimlendirme (Hava Yolu ile Kuruyan), Şiş Örücülüğü, Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi), Tabii Kumaş Çiçek Yapımı, Tezhip ve Yağlı Boya Resim gibi 56 el sanatı branşında toplam, Erciyes Dağı'nın rakımından ilhamla hazırlanan, 3 bin 917 adet esere ev sahipliği yapıyor.

Sergi, KAYMEK Göznuru Tesisi'nde 09.00-22.00 saatleri arasında sanatseverleri bekliyor. - KAYSERİ