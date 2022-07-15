Bayraklı Belediyesi, Uluslararası Gençlik Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yapacak

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, dokuz ülkeden 40 öğrencinin katılacağı Uluslararası Gençlik Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak.

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Öğrencileri Derneği (AEGEE) ve Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen Uluslararası Gençlik Çalıştayı, 17 ile 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bayraklı'da düzenlenecek. Çalıştayda, farklı atölye ve forumlar yürütülürken, çalıştayın sonunda da Barış Bildirgesi hazırlanacak.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden İzmir'e gelecek öğrenciler, etkinlik boyunca 'çevre dostu tüketim, kentleşme ve tarım, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir tedarik zinciri, sosyal adalet ve nitelikli eğitim hakkı atölyeleri, döngüsel ve sivil ekonomi eğitimleri' atölyelerine katılacak. Düzenlenecek atölyelerde, break dans ve zeybek sunumları yapılarak dansların tarihsel süreçleri anlatılacak.

Çalıştay kapsamında, CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in katılımıyla, 'Demokrasi Forumu' yapılacak. 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ise Bayraklı Sahili'nde Anıl Piyancı sahnede olacak.

Çalıştay programı ve detaylı bilgiye; belediyenin sosyal medya hesapları, internet sitesi ve 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilir.

ANKA / Yerel