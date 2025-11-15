Avrupa Yetim Eli Derneği'nden Ağrı'da Yardım Kampanyası

İnsani yardım çalışmalarıyla tanınan Avrupa Yetim Eli Derneği, Ağrı'da düzenlediği geniş kapsamlı yardım kampanyasıyla bölgedeki yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye nakdi destek sağladı.

Soğuk kış günlerinin etkisini iyice hissettirdiği şu günlerde yapılan yardım, ihtiyaç sahipleri için umut oldu. Dernek gönüllüleri, Ağrı merkez ve bağlı köylerde tespit edilen, geçim sıkıntısı çeken, dul ve yetim annesi olan yüzlerce aileye ulaşarak nakdi yardımlarını iletti. Titiz bir çalışma sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, zorlu kış şartlarında en acil ihtiyaçlarını giderebilmek için bu destekten faydalandı.

Genel Merkezi Almanya'da bulunan derneğin kentte devam eden yardımları sırasında konuşan Avrupa Yetim Eli Derneği üyesi Abdulkadir Yılmaz, "Amacımız, sadece maddi bir destek sunmak değil, aynı zamanda bu kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Özellikle yetim çocuklarımızın ve onların fedakar annelerinin bir nebze olsun yükünü hafifletebilmek, bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Ağrılı kardeşlerimizin duaları, bizim için en değerli karşılıktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği olarak yardımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ülkenin en doğusu Ağrı'dayız. Malum Ağrı'da kış ayları sıcaklıklar eksi 25 - 30 dereceye kadar düşüyor. Bizde hayır sahiplerinin verdiği emanetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun." dedi.

Avrupa Yetim Eli Derneği tarafından yürütülen yardımların, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edeceği öğrenildi.