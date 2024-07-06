Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Maçı Düzce'de Canlı Veriliyor

Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı Düzce'de millet bahçesinde canlı veriliyor. Düzceliler birlik oldu, binler tek yürek Türk Milli takımına destek veriyor.

Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına girerek çeyrek final maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol takımı için Düzce'de Millet Bahçesi'nde çift ekran kuruldu. Çift taraflı ekran ile binlerce taraftar Millet Bahçesi'nde buluştu. Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere il protokol üyeleri de maçı millet bahçesinde izliyor. Düzceliler birlik olarak millilerimize destek olurken, İstiklal Marşı okunduğu esnada "bozkurt" işareti yapılması dikkat çekti. - DÜZCE