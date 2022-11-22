Avrupa Parlamentosu'ndan şirketler hakkında 'cinsiyet kontenjanı' kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Haziran 2026'ya kadar Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki halka açılmış tüm büyük şirketlerde, yöneticilerin en az yüzde 33'ünün temsil edilmeyen cinsiyet tarafından oluşmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Haziran 2026'ya kadar Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki halka açılmış tüm büyük şirketlerde, yöneticilerin en az yüzde 33'ünün temsil edilmeyen cinsiyet tarafından oluşmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki şirketler hakkında "cinsiyet kontenjanı" kararı aldı. Fransa'nın Strazburg şehrinde devam eden AP Genel Kurul oturumları kapsamında oylanan "Yönetim Kurullarında Kadın" olarak da anılan yasa tasarısı kabul edildi.

İlk kez 2012 yılında AB Komisyonu tarafından önerilen ancak Mart 2022'ye kadar AB Konseyi düzeyinde beklemede kalan tasarı 10 yıl sonra kabul edilmiş oldu. Karara göre, AB üye ülkelerindeki şirketlere Haziran 2026 sonuna kadar, tüm yönetici pozisyonlarının yüzde 33'ünün yeterince temsil edilmeyen cinsiyet tarafından doldurulması zorunluluğu getirildi.

Söz konusu karar bir iş yerinde daha az temsil edilen cinsiyetin işe alımını teşvik etmeyi amaçlarken, karar ile bir iş yerinde az temsil edilen cinsiyetin belirlenen oranlarda temsil edilmesi zorunlu oldu.

Uygulamayana ceza verilecek

AB üye devletlerine söz konusu kararın uygulanması için kararın resmi gazetede yayınlanması ve ondan 20 gün sonra yürürlüğe girmesinin ardından iki yıl süre tanınacak. Bu 2 yıllık sürede üye devletlerin 250'den fazla çalışanı olan işletmelerin yönetimlerinde öngörülen cinsiyet temsilinin sağlanmasını temin etmesi istenecek. Haziran 2026'nın sonundan itibaren üye ülkelerin kararı uygulamayan işletmeleri tespit ederek cezalandıracak.

Karara uymayan şirketlerin yönetim kurulları feshedilebilecek

Üye devletlerin, açık ve şeffaf atama prosedürlerine uymayan şirketler için para cezaları gibi etkili, caydırıcı ve orantılı cezalara ilişkin kurallar koyması gerekiyor. Bunun için her ülke kendi adli sistemi içinde ayrıca bir yetkilendirme yaparak söz konusu şirketlerin kurallara uymadan kurulan yönetim kurullarını feshetme yetkisine sahip olacak. Bu şartlar bakımından uyarı alan işletmelerin gerekli düzenlemeyi taahhüt etmeleri ve buna dair bilgileri açıkça internet sayfalarından yayınlamaları gerekecek.

Küçük ve orta ölçekli şirketler karardan muaf tutuldu

AP tarafından kabul edilerek işletmelerin yönetim kurullarına yeni zorunluluklar getiren ve cinsiyet temsilini öngören yeni düzenleme, 250'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için geçerli olmayacak.

Öte yandan, geçtiğimiz sene AB'nin halka açık en büyük şirketlerinde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 30,6'sı kadınlardan oluşuyordu. - STRASBOURG