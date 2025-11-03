Haberler

Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti

Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti
Güncelleme:
Eskişehir Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, stratejik planlamalar ve bölgesel kalkınma hedefleri görüşüldü. 2026-2028 dönemi için konsorsiyumun geleceğiyle ilgili detaylar belirlendi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara Konsorsiyumu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri kapsamlı bir şekilde ele alınd. Stratejik planlamalar tamamlandı ve bölgesel kalkınmaya yönelik hedefler netleştirildi. Projenin 2026 - 2028 dönemini içeren yeni uygulama sürecinde, güçlü iş birliği ve ortak çalışma kültürü doğrultusunda, konsorsiyum faaliyetlerinin bir sonraki aşamalarının kapsamlı olarak detaylandırıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

