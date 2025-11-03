Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleşti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara Konsorsiyumu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri kapsamlı bir şekilde ele alınd. Stratejik planlamalar tamamlandı ve bölgesel kalkınmaya yönelik hedefler netleştirildi. Projenin 2026 - 2028 dönemini içeren yeni uygulama sürecinde, güçlü iş birliği ve ortak çalışma kültürü doğrultusunda, konsorsiyum faaliyetlerinin bir sonraki aşamalarının kapsamlı olarak detaylandırıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR