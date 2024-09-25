Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamaları Kiremitlik Tabya'da Yapılacak

Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamaları kapsamında 26 Eylül Perşembe günü saat 13: 00'da Kiremitlik Tabya'da etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamalarında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu yıl format değişikliğine gitti. GSİM, Avrupa Hareketlilik Haftasını bu yıl Kiremitlik Tabya'da kutlayarak, önemli bir farkındalığa imza atacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Bakanlığımız öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamalarını bu yıl HİS İl Temsilciliğimiz ile ortaklaşa Kiremitlik Tabya'da yapacağız. Valimiz Mustafa Çiftçi, Kiremitlik Tabyayı kurumumuza zimmetlemişti. Biz de önemli bir farkındalığına imza atmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek için Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlamalarını bu yıl Kiremitlik Tabya'da yapması kararlaştırdı. 26 Eylül 2024 Perşembe günü Kiremitlik Tabya'da bir çok etkinlik ve stantlarımızla Avrupa Hareketlilik Haftasını kutlayacağız. Tüm halkımızı kutlamalar davet ediyoruz. Gelsinler hep birlikte spor yaparak hareketli anlar yaşasınlar" dedi.

Atlama Kuleleri ile Kiremitlik Tayba arasındaki alanda gerçekleşecek olan kutlamalarda spor ve bisiklet gösterilerinin yanı sıra HİS Federasyonu tarafından belirlenen modern ve geleneksel spor gösterileri yapılacak. - ERZURUM