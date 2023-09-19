Avrupa Hareketlilik Haftası Denizli'de coşkuyla kutlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları coşku içinde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sporcularla voleybol, masa tenisi, dart ve badminton oynayarak etkinliğe renk kattı.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle coşku içinde başladı. Avrupa çapında kutlanan etkinlik çerçevesinde ilk olarak Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eğitmen ve sporcuları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile sporcular, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan törende yaptığı konuşmada, hareketliliğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Hareketsizlikten dolayı insanoğlunun obez boyutuna geldiği bu dönemde hareketlilik daha da önem arz ediyor. Ruh ve beden sağlığı için hareket etmemiz, spor yapmamız lazım. O zaman sağlıklı bir yaşama kavuşuruz" dedi.

Belediye olarak 22 farklı branşta 7'den 70'e isteyen herkese ücretsiz spor kursu verdiklerini anlatan Başkan Zolan, "Önce sağlık. Sağlıklı olduğumuz sürece mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca düzenleyecekleri etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlayacaklarını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli'de hareketlilik noktasında yapılmış olan yatırımlar en üst seviyededir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde sizlerin de desteğiyle bu gayretlerimiz devam edecek" dedi.

Başkan Zolan bisiklet turunun startını verdi

Konuşmaların ardından meydana kurulan spor istasyonlarında gösterilere geçildi. Burada jimnastik, voleybol, badminton, judo, dart ve masa tenisi gibi farklı branşlarda gösteri maçları yapan sporcular vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, bisikletliler kendileri için kurulan tamir bakım istasyonundan faydalandı. Başkan Zolan da sporcularla voleybol, masa tenisi, dart ve badminton oynayarak etkinliğe renk kattı. Başkan Zolan, daha sonra Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Çamlık Mesireliği'ne kadar düzenlenen bisiklet turunun startını verdi. - DENİZLİ