Avrupa Hareketlilik Haftası, Başkent'te Etkinliklerle Kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle "Çeşitlendirerek Devam Et" sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleriyle, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden "Avrupa Hareketlilik Haftası" için hazırlıklarını tamamladı.

EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Türkiye Delegasyonun destekleriyle "Çeşitlendirerek Devam Et" sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası"na özel olarak çeşitli etkinlikler planladı.

BAŞKENTLİLERİN ALTERNATİF ULAŞIM METOTLARIYLA SEYAHAT ETMESİ HEDEFLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası Koordinasyon toplantısına EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Dr. Bülent Özkan, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Akkaş Görür ve paydaşlar katıldı.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve bir Avrupa Komisyonu girişimi olan "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleriyle, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi amaçlanıyor.

TÜM VATANDAŞLAR ETKİNLİĞE DAVETLİ

Tüm bu aktiviteler sonucunda Ankara'da daha güvenli, daha çevreci, daha temiz, daha sağlıklı ve daha erişilebilir bir ulaşım fikrini oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şunları söyledi:

"Avrupa Hareketlilik Haftası bildiğiniz gibi 2002 yılından beri kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her tarafında kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Bu senede 36 ülkeden bin 760 şehir katılım sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak çok kapsamlı bir şekilde ilk olarak 2019 yılında bir etkinlik gerçekleştirdik. 2020 yılı Covid-19 Tedbirleri kapsamında maalesef sönük geçti 2021 yılında da oldukça güzel etkinlikler düzenledik. Çıtayı bu sene daha yükseğe çıkarıyoruz ve bu sene çok daha güzel etkinlikler yapacağız. Avrupa Hareketlilik Haftasının her sene bir teması oluyor. Bu seneki tema bağlantı kurmak çerçevesinde ele alınmış ve sloganımız da 'Çeşitlendirerek devam et'.. Avrupa Hareketlilik Haftasıyla en önemli ayakları olan yürümeye ve bisiklete binmeye ve toplu taşıma kullanmaya önem veriyoruz. Amacımız; küresel emisyon azaltılmasına katkı sağlamak, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamak ve daha sağlıklı hepimiz için gelecek nesiller için çok daha önemli olacak temiz bir çevreye kavuşabilmek."

BÜYÜK ANKARA TURU DÜZENLENECEK

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Aşkabat Caddesi (Bahçelievler 7. Cadde) trafiğe kapatılacak ve Büyük Ankara Bisiklet Turu düzenlenecek.

Cadde üzerinde konserler, yoga etkinliği, dans etkinliği ve DJ performansı gibi birçok farkındalık etkinliği de gerçekleştirilecek.

16 Eylül 2022 Cuma günü Bisiklet Kampüsü'nde Gazi Üniversitesi Şehir ve Böl. Plan. Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Yenigül'ün katılacağı "İklim Değişikliğinde Bisikletin Rolü" adlı söyleşiler düzenlenecek.

17 Eylül Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir görüşme gerçekleştirecek.

TİYATRO, KONSER VE BİSİKLET SÜRÜŞLERİ İLE DOLU DOLU PROGRAM

17 Eylül Cumartesi günü 30 Ağustos Parkı'nda "Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor" ve Adnan Ötüken Parkı'nda Kidical Mass Ankara Topluluğu iş birliği ile "Çocuklar İçin Sürüş Şenliği" düzenlenecek ve "Bana Bir Masal Anlat" isimli çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

18 Eylül Pazar günü Aşkabat Caddesi'nde (Bahçelievler 7. Cadde) "Otomobilsiz Pazar Günü", "Büyük Ankara Bisiklet Turu" ve düzenlenecek konser ile Başkentliler gönüllerince eğlenecek. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ise şöyle:

-19 Eylül Pazartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında Bisiklet Kampüsü'nde "Benim Tercihim Bisiklet" konulu söyleyişi,

-19 Eylül Pazartesi günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında Bisiklet Kampüsü'nde "Kadın Sürüşü Eğitimi",

-20 Eylül Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?" konulu panel,

-21 Eylül Çarşamba günü Eryaman Bisiklet Yolu'nda "Elektrikli Bisiklet Sürüşü",

-22 Eylül Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında Bisiklet Kampüsü'nde Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi iş birliği ile "Bisiklet Oyunları ve Oryantiring",

-22 Eylül Perşembe günü sosyal medya kanallarında "İşe Bisikletle Gidiyorum" kampanyası.