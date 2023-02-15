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Avrupa'dan gelen yardım malzemeleri Edirne'den tırlar ve trenlerle afet bölgelerine sevk ediliyor

Yerel Haberler

Avrupa'dan gelen yardım malzemeleri Edirne'den tırlar ve trenlerle afet bölgelerine sevk ediliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gönderilen yardım malzemeleri Edirne'de tasnif edilerek tırlarla ve trenlerle afet bölgelerine sevk ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gönderilen yardım malzemeleri Edirne'de tasnif edilerek tırlarla ve trenlerle afet bölgelerine sevk ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar ve çocukları için başlatılan yardım seferberliği kısa sürede çığ gibi büyüdü. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Avrupa'nın çeşitli ülkeleri de depremzedelere destek olmak için tek yürek oldu.

Karayoluyla Edirne'ye gönderilen yardım malzemeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğü'nün depolarına indiriliyor. Burada görevliler tarafından tasnif edilen ve kutulara yerleştirilen yardım malzemeleri, tırlara ve yük taşımacılığı vagonlara yüklenerek deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Bulgaristan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Bosna Hersek ve Hollanda gibi birçok ülkede toplanan yardımlar Edirne'den deprem bölgelerine gönderiliyor.

"Herkes gönlünden ne koptuysa getirdi"

Taşımacılıkla uğraşan Bulgaristan vatandaşı Nedim Ahmet, "Avusturya'dan 6 tır geldik. Çocuk bezi, battaniye, yorgan, erkek ve kadın elbiseleri getirdik. Herkes gönlünden ne koptuysa getirdi. Kapıkule'ye geldiğimizde bizi yan tarafa alıyorlar. Daha sonra gümrük binasında kim nereye gidecek onu öğreniyoruz. Polis eşliğinde depoya geldik. Burada ürünleri boşaltacağız. Depremi duyunca biz de acı hissettik. Oradaki arkadaşlara Allah sabır versin" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Bulgaristan Türkiye Edirne Yerel Haberler

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