Avrupa Birliği Destekli Orman Yangınları Tatbikatı Eskişehir'de Gerçekleşti

Avrupa Birliği destekli 'İnsan Kaynaklı Orman Yangınları' tatbikatı gerçekleştirildi

Erasmus Plus destekli projeye Letonya, İtalya ve Polonya'dan öğrenciler de katıldı

Güvenlik ekipmanlarını giyen öğrenciler, ekiplerle birlikte hem teorik bilgiler aldı, hem de yangın söndürme pratiği yapma imkanı buldu

ESKİŞEHİR - Avrupa Birliği destekli 'İnsan Kaynaklı Orman Yangınları' proje kapsamında jandarma ve öğrenciler, orman yangınlarına karşı tatbikat yaptı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliği iş birliğiyle yürüttüğü 'Fireproof the Future' projesi dahilinde Kocakır Yangın Müdahale Merkezi'nde 'İnsan Kaynaklı Orman Yangınları' konusu kapsamında bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Erasmus Plus destekli projeye Letonya, İtalya ve Polonya'dan öğrenciler de katıldı. Tatbikat, gözlem kulesinde öğrencilerin kontrollü bir şekilde oluşturulan ateşi gözlemleyip itfaiye ekiplerine ihbar etmesiyle başladı, ardından güvenlik ekipmanlarını giyen öğrenciler, ekiplerle birlikte hem teorik bilgiler aldı, hem de yangın söndürme pratiği yapma imkanı buldu.

"Buradaki ekipmanları kullanma fırsatı buldular"

Avrupa Birliği destekli Erasmus Plus 'İnsan Kaynaklı Orman Yangınları' projesi hakkında 19 Mayıs Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Halil Varal, "Bugün bizim için çok dolu bir gündü. Projemizin konusuyla da çok uyumlu bir gün oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çünkü en başından beri bizimle çok güzel bir iş birliği yaptılar. Onlardan bir yardım talebimiz olduğunda, elbette ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bugün de başlangıçta Orman Bölge Müdürlüğü'nün rehberliğinde orman fidanlığına gittik. Bu da projemizin alt basamaklarından biri aslında. Çünkü yanan ormanların nasıl yenilendiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Sonrasında buraya geldik. En baştan nasıl başlıyor, başladıktan sonra nasıl hızlı bir şekilde müdahale ediliyor, bizzat öğrenciler de gördüler. Bizim için çok güzel bir gündü. Burada bize bir görev verildi. Yangının ilk raporlama göreviydi bu. Çünkü kulede bizzat izledik. Sonrasında burada ateşi gördüğümüzde hep birlikte rapor ettik. Öğrencilerimiz de bizzat kendileri dürbün vasıtasıyla gözlemlediler. Ardından hızlı bir şekilde yangın müdahale ekibiyle birlikte buraya intikal ettik. Hatta buradaki ekipmanları kullanma fırsatı buldular" şeklinde konuştu.

"Bence benim için oldukça eğitici bir öğretim oldu"

Bu proje kapsamında geçirdiği günü aktaran 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Melis Alhan,"Benim için oldukça eğitici bir öğretim oldu. Çünkü sabah orman fidanlığına gittik. Ormanlardaki ağaçlar yandığında nasıl yeniden yetiştirildiğini bize öğrettiler. Sonra buraya gelip bize küçük bir gösteri yaptılar, yangın nasıl söndürülür konusunda. Bence çok eğiticiydi. Öncelikle orman fidanlığını ziyaret ederek başladık. Orada, yanan ormanlarda ağaçların nasıl tekrar yetiştirildiğini anlattılar. Güne böylelikle başladık. Sonra buraya geldik. Burada öncelikle bizi kuleye çıkardılar. Orada tüm manzaradaki ağaçları ve diğer şeyleri bize gösterdiler. Ardından da ufak bir bilgi paylaşımında bulundular" diye konuştu.

"Bu işin ne kadar ustalık gerektirdiğini anladım"

İtalyan Istituto Tecnico Statale "G. Garibaldi" Lisesi öğrencisi Marika Virgilio, yapılan tatbikat sonunda daha önce böyle bir eğitim alma fırsatları olmadığını şu kelimeler ile anlattı:

"Bugün burada yangını söndürmek için kullanılan yöntemlerin bir gösterisini izledik ve bu çok güzel ve ilginçti. Özellikle de daha önce hiç böyle bir şey görmediğim için birçok yeni şey öğrendim. Başlangıçta biraz korktum, çünkü ateşi bu kadar yakından görmek hiç başıma gelmemişti, ama sonra bu işin ne kadar ustalık gerektirdiğini, arkasında ne kadar emek olduğunu anladım. Özellikle doğayı iyi korumamız gerektiğini, ne yaptığımızı anlamamız, verebileceğimiz zararları ve bunları nasıl telafi edeceğimizi kavramanın önemini fark ettim."

"Ormanın nasıl yeniden canlandığını öğrendik"

Bu gördükleri eğitimin çok ilgi çekici olduğunu aktaran Polonyalı Zespol Szkol Ekonomii i Uslug Lisesi öğrencisi Wiktoria Paluszkiewicz ise, "Çok keyifli ve ilgi çekiciydi, orman yangınları hakkında ve ormanın nasıl yeniden canlandığı konusunda birçok ilginç şey öğrendik. Çok keyifli ve ilgi çekiciydi benim için" dedi.