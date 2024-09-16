Avni Cinel, 20. Vefat Yıldönümünde Anıldı

TTK Üzülmez Müessesesi Asma Dilaver İşletme Müdürlüğü önünde 16 Eylül 2004 yılında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İşletme Müdürü Avni Cinel, vefatının 20. yılında anıldı.

TTK Asma-Dilaver İşletmesi Asma İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Cinel'in oğlu İlker Cinel'in yanı sıra; Genel Maden İşçileri Genel Sekreteri Yener Arslanboğa, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşubile başlayan törende konuşan Erdoğan Kaymakçı, "Avni Cinel arkadaşımızı 16 Eylül 2004 tarihinde bıçıklanarak hayatını kaybetti. Hasreti ve özlemi içimizde. Kendisini anmaya çalışıyoruz. Bugünde anma programımız var. İşe gelmemeyi marifet edinen bir kişi sonucunda işten uzaklaştırılmış işletme müdürü Avni Cinel'e o dönemin siyasilerinin verdikleri görüntü nedeniyle bu düşünceye kapılmış. Meslektaşımızı arkasından yaklaşarak bıçaklamıştır. Büyük bir kayıp bizim için. Çok etkisi oldu o yıllarda. Hala devam ediyor. Ailesi de burada. Oğlu var aramızda. Annesi babasını kaybettik. Ben kendim ve meslektaşlarım adına saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel de, "20 yıl oldu. Gerçekten dile kolay söylemesi. Ama gerçekten zor geçti bizim için. Babam iyi bir çalışan olmasının dışında çok iyi bir baba ve eşti. Onunla geçirdiğimiz anı biriktirdiğimiz 20 yıl dışında onsuz geçen 20 yılın üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bugün burada bu törenin gerçekleştirilmesini sağlayan herkese Cinel ailesi olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avni Cinel'in mesai arkadaşları ve oğlu İlker Cinel babasının anıtına karanfil bıraktı. - ZONGULDAK